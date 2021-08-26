Буэнос-Айрес, 26 августа, 2021, 06:27 — ИА Регнум. Способность антител, которые вырабатываются после вакцины «Спутник V», бороться с коронавирусной инфекцией со временем лишь усиливается. Об этом 25 августа сообщает Российский фонд прямой инвестиций со ссылкой на исследование аргентинских ученых.

Дарья Драй ИА REGNUM Вакцина «Спутник Лайт»

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Вместе со специалистами из Аргентины в работе приняли участие их коллеги из американского Университета Вашингтона в Сент-Луисе. Ученые изучили 1800 образцов крови привитых людей как переболевших COVID-19, так и не перенесших заболевание. Анализы брались в различные промежутки времени в течение полугода.

Согласно результатам исследования, наибольшая защита после вакцинации проявляется в случае заражения штаммами коронавируса «Бета» и «Гамма». Кроме того, специалисты обнаружили, что антитела после «Спутника V» могут подавлять штамм коронавируса «Дельта».

Как сообщало ИА REGNUM, 25 августа Индонезия зарегистрировала «Спутник V», став 70-й по счету страной, одобрившей применение этого препарата.