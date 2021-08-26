Тегеран, 26 августа, 2021, 07:34 — ИА Регнум. 25 августа министерство здравоохранения Ирана объявило, что число смертей от пандемии коронавирусной инфекции по стране возросло до 104 022, причем 665 иранцев погибли от смертельного вируса за последние 24 часа. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

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«Еще 665 иранцев скончались от коронавирусной инфекции (COVID-19) за последние 24 часа, в результате чего общее число смертей достигло 104 022», — сообщило министерство здравоохранения Ирана.

Согласно приведённым данным, за последние 24 часа было выявлено 39 983 новых случая заражения COVID-19, при этом 4871 человек госпитализирован. Министерство здравоохранения Ирана отметило, что 4 020 844 пациента из общего числа 4 796 377 инфицированных выздоровели или были выписаны из больниц.

7 755 пациентов с COVID-19 находятся в критическом состоянии в отделениях интенсивной терапии. Министерство здравоохранения также объявило, что 17 573 785 иранцев получили первую дозу вакцины против коронавируса.