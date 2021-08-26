Пекин, 26 августа, 2021, 06:10 — ИА Регнум. Китай намерен добиться от Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) расследования деятельности американских лабораторий в Форт-Детрике и Университете штата Северная Каролина и с этой целью направил запрос в ВОЗ. Об этом пишет газета Global Times, ссылаясь на письмо постоянного представителя КНР при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюя.

Лаборатория

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Расследование, как отмечает китайский дипломат, способно пролить свет на происхождение коронавируса, поскольку с 2003 года названные лаборатории обладали продвинутыми технологиями для синтезирования и модификации коронавирусов, которые вызывают тяжелый острый респираторный синдром.

«Если кто-то настаивает, что вопрос о лабораторной утечке остается открытым, то такие лаборатории, как в Форт-Детрике и в Университете штата Северная Каролина, должны быть подвергнуты открытому расследованию», — сказал Чэнь Сюй.

Ранее МИД Китая неоднократно требовал расследования в отношении форта Детрик, однако письмо поступило в ВОЗ по официальным каналам впервые.