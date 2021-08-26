Сува, 26 августа, 2021, 05:52 — ИА Регнум. На Фиджи за прошедшие сутки выявили 255 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения островного государства.

(сс) brewbooks Вид на Фиджи с высоты

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в стране достигло 44 745. Также за минувшие сутки в республике скончались еще шестеро пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии на Фиджи от осложнений COVID-19 умерли 459 человек.

Отмечается, что в настоящее время на Фиджи числится 19 107 активных случаев заболевания коронавирусной инфекции. При этом 9717 из них приходятся на центральный регион, еще 9254 — на западных. Уточняется, что большая часть заболевших и летальных случаев среди пациентов с COVID-19 выявлена с конца апреля 2021 года.