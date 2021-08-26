Москва, 26 августа, 2021, 05:36 — ИА Регнум. Российские пенсионеры получат единовременную денежную выплату в размере 10 тыс. рублей, указ о которой ранее подписал президент РФ Владимир Путин, в сентябре этого года. Об этом сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).

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Выплата будет осуществлена в беззаявительном порядке на основании имеющихся у ПФР данных.

«Доставка единовременной денежной выплаты будет осуществляться в том же порядке, в котором производится доставка соответствующих видов пенсий», — говорится в сообщении фонда.

Если человек получает две пенсии, одна из которых выплачивается ПФР, то названную выплату также начислит фонд. При этом не будут учитываться прочие меры социальной поддержки и из этой выплаты не смогут взыскать задолженности по штрафам, платежам и кредитам.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Владимир Путин подписал указ о дополнительной выплате пенсионерам, постоянно проживающим в России и по состоянию на 31 августа являющимися получателями соответствующих мер поддержки.