Токио, 26 августа, 2021, 05:33 — ИА Регнум. Два новых случая заражения коронавирусом были зафиксированы среди спортсменов в Паралимпийской деревне в японской столице Токио, 26 августа сообщили на сайте оргкомитета соревнований.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Ранее медики выявили троих носителей SARS-CoV-2 из числа участников Паралимпады. Всего за истекшие сутки в Паралимпийской деревне зарегистрировали 15 фактов инфицирования коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа сборная Новой Зеландии отказалась от участия в церемонии открытия Паралимпады в Токио из-за угрозы коронавирусной инфекции.