Москва, 26 августа, 2021, 05:16 — ИА Регнум. Чрезвычайный и Полномочный Посол Королевства Таиланд в России Сасиват Вонгсинсават примет участие в Восточном экономическом форуме, который состоится со 2 по 4 сентября во Владивостоке, об этом он сообщили в ходе встречи с полномочным представителем президента в ДФО Юрием Трутневым, которая прошла по видеоконференц связи 25 августа.

Анастасия Хохлова ИА REGNUM ВЭФ

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Сасиват Вонгсинсават намерен провести в рамках ВЭФ встречи с несколькими российскими компаниями.

«Дальний Восток — самая близкая к Таиланду территория Российской Федерации. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин обозначил Дальний Восток национальным приоритетом на весь XXI век. Сегодня Дальний Восток уже стал одной из самых динамично развивающихся территорий нашей страны. Уверен в том, что место в этом экономическом развитии дальневосточных территорий можно найти и для нашего сотрудничества», — сказал Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнесменов из Таиланда пригласили инвестировать в развитие туризма на Дальнем Востоке. В режиме видеоконференцсвязи 25 августа полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев обсудил и другие инвестиционные проекты с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Таиланд в России Сасиватом Вонгсинсаватом.