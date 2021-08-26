Токио, 26 августа, 2021, 04:22 — ИА Регнум. Министерство здравоохранения, труда и благосостояния Японии приостановило использование в стране вакцин от COVID-19 американской компании Moderna в связи с обнаружением в них неизвестных примесей. Об этом 26 августа сообщает агентство Kyodo.

(сс) Navy Medicine Вакцина компании Moderna

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Отмечается, что в препаратах, которые были произведены на территории Испании, были обнаружены частицы примеси, размер которых достигает несколько миллиметров. О подобных «находках» заявили в центрах вакцинации пяти японских префектур, включая Токио.

В настоящее время приостановлено использование вакцин Moderna из партии около 1,63 млн доз. Японское ведомство начало проверку в связи с инцидентом.

Напомним, что в Японии наряду с вакцинами от коронавируса Moderna применяются препараты AstraZeneca и Pfizer/BioNTech. В настоящее время в стране полностью привились от COVID-19 54,1 млн человек (42,6% населения).

Как сообщало ИА REGNUM, режим чрезвычайной ситуации, действующий из-за распространения коронавируса на части территории Японии, охватит ещё восемь префектур страны.

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