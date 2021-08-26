Сеул, 26 августа, 2021, 04:12 — ИА Регнум. В Южной Корее за прошедшие сутки умерли 20 пациентов с коронавирусной инфекции, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Russian.news.cn Дезинфекция в метро. Сеул. Южная Корея

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Отмечается, что это рекордный показатель по суточной смертности среди заболевших COVID-19 с начала четвертой волны в республике. Центр уточняет, что четвертая волна распространения коронавирусной инфекции в Южной Корее началась с конца июля 2021 года. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 2257 человек.

Также за минувшие сутки в стране выявили еще 1882 зараженных коронавирусом нового типа. Причем 1829 случаев связаны с распространением инфекции внутри республики. Центр отмечает, что на протяжении 51 дня в Республике Корея выявляют свыше тысячи инфицированных ежесуточно. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа в Южной Корее достигло 243 317.