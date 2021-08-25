Вашингтон, 26 августа, 2021, 02:25 — ИА Регнум. Американская компания Moderna направила в Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов (FDA) США все необходимые документы для полного одобрения своей вакцины от COVID-19. Об этом 25 августа сообщает пресс-служба компании.

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пресс-служба компании Moderna «Moderna… сегодня объявила о завершении процесса подачи заявки в FDA на полное лицензирование вакцины Moderna от COVID-19 для активной иммунизации лиц в возрасте 18 лет и старше».

В сообщении отмечается, что компания запросила у медицинского регулятора рассмотрение заявки в приоритетном порядке.

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Moderna также подала заявку на разрешение использования своей вакцины от COVID-19 в чрезвычайных обстоятельствах для подростков в возрасте от 12 лет.

Напомним, что 23 августа Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) окончательно одобрило применение вакцины от COVID-19 производства американской компании Pfizer и немецкой BioNTech.

Как сообщало ИА REGNUM, бустерная доза вакцины Johnson & Johnson от коронавируса сильно повышает уровень антител в крови, что позволяет компании рассчитывать на участие в «гонке ревакцинации».