ЦРУ и военные проводят тайную эвакуацию граждан США из Афганистана
Вашингтон, 26 августа, 2021, 01:58 — ИА Регнум. ЦРУ и Пентагон тайно вывозят из Афганистана граждан США, находящихся вне территории аэропорта Кабула. Об этом 25 августа сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным издания, скрытые операции по вывозу американцев, которые остались не только в афганской столице, но и за её пределами, ЦРУ проводит с использованием военных вертолётов.
Также американские военные совместно с британцами и французами осуществляют и наземные эвакуационные операции. Помимо граждан США, которым отдаётся приоритет, вывозятся афганцы со специальными визами и обладатели грин-карт.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 25 августа заявил, что примерно 1,5 тыс. американских граждан могут оставаться в Афганистане.