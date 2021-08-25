Вашингтон, 26 августа, 2021, 01:58 — ИА Регнум. ЦРУ и Пентагон тайно вывозят из Афганистана граждан США, находящихся вне территории аэропорта Кабула. Об этом 25 августа сообщает газета The Wall Street Journal.

Американские солдаты в Афганистане

По данным издания, скрытые операции по вывозу американцев, которые остались не только в афганской столице, но и за её пределами, ЦРУ проводит с использованием военных вертолётов.

Также американские военные совместно с британцами и французами осуществляют и наземные эвакуационные операции. Помимо граждан США, которым отдаётся приоритет, вывозятся афганцы со специальными визами и обладатели грин-карт.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен 25 августа заявил, что примерно 1,5 тыс. американских граждан могут оставаться в Афганистане.