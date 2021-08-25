Кабул, 26 августа, 2021, 00:56 — ИА Регнум. Соединенные Штаты эвакуируют вместе со своими гражданами и ценных местных специалистов из Афганистана, заявил представитель афганского радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Забиулла Муджахид в интервью газете The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

«Они не должны вмешиваться в дела нашей страны и забирать человеческие ресурсы: врачей, преподавателей, других нужных людей… В Америке они могут стать посудомойками или поварами. Это бесчеловечно», — заявил он.

При этом представитель радикалов подчеркнул, что боевики не преследуют афганцев, сотрудничавших с Соединенными Штатами. Он добавил, что в Афганистане этим людям якобы ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Госдепартамент США отчитался, что на территории Афганистана осталось не более 1,5 тыс. граждан Соединенных Штатов. По словам главы американского внешнеполитического ведомства, уже установлены контакты с около 500 гражданами США, а также примерно с тысячей желающих получить американское гражданство.