Приштина, Сербия, 26 августа, 2021, 23:31 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 26 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 12 406 образцов в крае выявлено 2295 носителей коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 1183 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

gardnergp Косово

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявлено 137 113 случаев заражения, 109 786 пациентов уже здоровы, 2388 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, в том числе 18 из них — за последние сутки. Число активных случаев заражения составляет 24 939.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 747 898 инъекций вакцины от коронавируса, 260 696 человек получили две дозы вакцины.