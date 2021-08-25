Каракас, 25 августа, 2021, 23:22 — ИА Регнум. Не менее 17 человек погибли в результате наводнения, произошедшего после проливных дождей в штате Мерида на западе Венесуэлы, сообщает 25 августа газета El Nacional со ссылкой на губернатора штата Рамона Гевару.

Philippe Semanaz Наводнение

По информации властей, среди погибших двое несовершеннолетних. Пропавшими без вести на сегодняшний день считаются еще 17 человек.

Кроме того, наводнением снесено несколько десятков зданий, а еще более 1,2 тыс. повреждены. Электроснабжение и мобильная связь работают с перебоями.

Напомним, ранее для борьбы с ударом стихии президент Венесуэлы Николас Мадуро приказал привлечь военных.