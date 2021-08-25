* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 25 августа, 2021, 23:13 — ИА Регнум. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к настоящему моменту является единственной силой, пользующейся поддержкой афганцев, и только с ними имеет смысл говорить, заявил 25 августа российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Jana Жители Кабула

Жирнов «Альтернативы талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) нет, это реальность во всех смыслах, это реальность, которая контролирует не только столицу, но и уже всю страну».

Он пояснил, что лидеры противостоящего талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ополчения не пользуются авторитетом у жителей Афганистана.

Так, оценивая главу Исламского общества Афганистана Атто Мухаммади Нура, дипломат заявил, что тот не смог заработать популярность деньгами, хотя и пытался это делать, будучи крупным бизнесменом.

Главу ополченцев в провинции Герат Мохаммада Исмаила Хана российский дипломат также назвал «отщепенцем». Он добавил, что афганская провинция Балх сдалась талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «почти без боя, со второй попытки».

Что касается отношений с Россией, по словам Жирнова, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «открыты к нашему участию в экономике, включая освоение недр». Они хотят, чтобы на границе Афганистана и Средней Азии было спокойно, настроены на развитие бизнеса в сфере энергетики и другой торговли.