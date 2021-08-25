Вашингтон, 25 августа, 2021, 23:08 — ИА Регнум. На территории Афганистана остаётся не более 1,5 тыс. граждан США, заявил 25 августа на брифинге госсекретарь США Энтони Блинкен.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выход. Армия США. Афганистан

«За последние 24 часа мы установили контакт примерно с 500 американцами. Еще примерно с тысячей человек, которые могут быть гражданами США, мы (связались) по телефону или электронной почте, чтобы узнать, хотят ли они уехать. Мы передаем им информацию о том, как это можно сделать», — сказал Блинкен.

Как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день известно, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), взявшие 16 августа власть в Афганистане, не будут препятствовать эвакуации иностранцев через аэропорт Кабула до 31 августа.