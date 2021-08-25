Приштина, Сербия, 25 августа, 2021, 23:16 — ИА Регнум. В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 25 августа сообщили, что за сутки в результате исследования 10 848 образцов в крае выявили 2541 носителя коронавируса. Большинство новых носителей заражены штаммом «Дельта». 604 человека признаны излечившимися от COVID-19. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi.

GentiBehrama Призрен, Косово

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По официальным данным, всего в Косово с начала пандемии выявили 134 818 случаев заражения, 108 603 пациента уже здоровы. 2370 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19, 14 из них — 25 августа. Число активных случаев заражения составляет 23 845.

Из тысячи пациентов, проходящих стационарное лечение в Косово, свыше 700 больны COVID-19, причем 39 находятся в тяжелом состоянии и свыше 300 проходят кислородную терапию. При этом в Косово произведено лишь 747 898 инъекций вакцины от коронавируса, 260 696 человек получили две дозы вакцины.