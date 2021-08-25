Тирана, 25 августа, 2021, 22:32 — ИА Регнум. В Албании 25 августа в результате обследования 7725 пациентов выявили 844 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровели еще 246 пациентов. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

Из личного архива Екатерины Яцкевич Вечерняя Тирана

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

По данным министерства, всего в Албании выявили 141 365 случаев заражения коронавирусом. 131 812 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2483 пациента в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — сегодня. Одному из погибших было 20 лет.

Сейчас число активных случаев заражения в стране составляет 7070, из них треть приходится на Тирану. На стационарном лечении находятся 91 пациент.

К июню эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась: суточная смертность от COVID-19 достигла нуля, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до двух десятков, однако в августе ситуация стала резко ухудшаться.

В стране произведено свыше миллиона инъекций вакцины от COVID-19 — то есть свыше четверти населения уже получили хотя бы одну дозу вакцины.