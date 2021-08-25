Москва, 25 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Партия Лимонова провела акцию против дискриминации русских в Казахстане. Акция прошла у посольства Казахстана в Москве. Активисты партии «Другая Россия Э.В. Лимонова» вывесили на ограде диппредставительства плакаты с портретами и цитатами казахских политических деятелей, прославившихся русофобскими высказываниями. Среди них: видеоблогер Куат Ахметов, получивший известность благодаря публикации видеозаписей с извинениями русских перед казахами; а также Маргулан Боранбай и Аскар Умаров.

Партия Лимонова

В Партии Лимонова считают, что проблема притеснения русскоязычного населения сегодня как никогда остро стоит в Казахстане и других странах постсоветского пространства. Партия призывает российский МИД и другие официальные структуры жёстко отреагировать на дискриминацию русских людей за рубежом и оказать им реальную поддержку