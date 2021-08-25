Дамаск, 25 августа, 2021, 22:19 — ИА Регнум. Незаконные вооруженные формирования, находящиеся на территории сирийской провинции Идлиб, устроили артиллерийский обстрел, в результате которого был ранен сирийский военный, сообщил 25 августа на брифинге заместитель начальника российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

Николай Тасоев ИА Красная Весна Сирия

Обстрелу подверглись позиции сирийской армии возле населённого пункта Мелладжа.

«В результате артиллерийского обстрела террористами позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа провинции Идлиб получил ранение один военнослужащий сирийских правительственных сил», — рассказал Кулить.

Кроме того, российскими военными был зафиксирован артобстрел, которому боевики с подконтрольной Турции части провинции Алеппо подвергли позициям правительственных войск Сирии, расположенных в районе города Марааназ.