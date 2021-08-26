Приштина, , 23:29 — REGNUM Министр внутренних дел Косово Джеляль Свечля 25 августа сообщил о том, что в Косово прибудут около двух тысяч беженцев из Афганистана. Речь идет о работниках международных организаций из Афганистана, лицах, сотрудничавших с НАТО и США и их семьях, которые ждут получения американской визы.

Бледи Чучи и Джеляль Свечля Asp.gov.al

Как сообщает албанское отделение «Радио Свободная Европа» (включено в России в список СМИ-иноагентов), по прибытии афганцев косовские власти будут координировать усилия с американскими союзниками в НАТО, Афганистане и Косово. При этом Свечля подчеркнул, что убежище афганцам будет предоставлено только на год — согласно закону.

Точная дата прибытия афганцев в Косово пока неизвестна, как и то, где их разместят. Министр подчеркнул, что для этого скорее всего не будет использован студенческий городок, как, например, в соседней Албании.

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