Милан, Италия, 25 августа, 2021, 21:58 — ИА Регнум. Большинство избирателей итальянской «Лиги» Маттео Сальвини скептически относятся к идее создания «федерации» правых партий страны, таковы результаты опроса Analisi Politica, опубликованные в среду, 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Маттео Сальвини

52% респондентов считают, что объединяться с партией Сильвио Берлускони следует только на период избирательной кампании, 8% — что этого не нужно делать вообще. Сторонников полноценного объединения партий — 33%.

Ранее высказывались предположения о возможном объединении трех правых партий страны (также «Братьев Италии» Джорджи Мелони) в единую «федерацию». Однако «Братья Италии» отнеслись к такой инициативе скептически.

Совокупный рейтинг трех правых партий составляет около 50%. При этом эксперты сомневаются, что он останется таковым при объединении партий. В настоящее время движения Сальвини и Берлускони входят в «широкую» правящую коалицию, партия Мелони — в оппозиции.