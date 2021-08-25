Белград, , 21:56 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время предстоящего официального визита в Боснию и Герцеговину окажет поддержку «суверенитету и территориальной целостности БиГ». Такое мнение сербским СМИ высказал сербский дипломат Зоран Милоевич 25 августа.

Реджеп Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Заявленный визит президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в БиГ и Черногорию является подтверждением того, что Турция не отказывается от балканского вектора, и что она намерена расширить сферу интересов, так как первый раз президент Турции поедет с официальным визитом в Подгорицу», — передает агентство «Танюг» слова Милоевича.

Напомним, что 27 августа Эрдоган встретится в Сараево с членами президиума Боснии и Герцеговины. По данным ряда СМИ, президент Турции будет присутствовать и на свадьбе дочери бошнякского лидера Бакира Изетбеговича.