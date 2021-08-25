Афины , 25 августа, 2021, 21:29 — ИА Регнум. Введённые в Греции в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции ограничения ужесточаются с 13 сентября, пишет 25 августа Еkathimerini.

Цитата из м/ф «Шапокляк». Реж. Роман Качанов. 1971. СССР Предъявите Ваши билеты

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Ограничение вводится до конца марта будущего года. Они коснутся тех, кто не сделал прививку от COVID-19.

Согласно новым требованиям греческого минздрава, невакцинированные или не имеющие справки о том, что переболели коронавирусом, не смогут посещать места общественного питания и развлекательные центры.

В кинотеатры, музеи, театры, тренажёрные залы непривитым можно будет приходить только при наличии отрицательного результата ПЦР-теста на коронавирус или экспресс-теста (сделанного не ранее 48 часов до начала мероприятия).

Греческий министр здравоохранения Василис Кикилиас уточнил, что экспресс-тест можно сделать за десять евро, лабораторный ПЦР-тест обойдётся в €20.

Бесплатного тестирования на коронавирус больше не будет — людям следует вакцинироваться, добавил чиновник. При этом те, кто заняты в турбизнесе, должны будут сдавать за свои деньги экспресс-тест дважды в неделю.

Отмечается, что в Греции полностью привиты от коронавируса 53% жителей. В республике действует масочный режим.