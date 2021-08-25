Москва, 25 августа, 2021, 21:20 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с премьер-министром Пакистана Имран Ханом, сообщает 25 августа пресс-служба Кремля.

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В ходе телефонного разговора стороны условились координировать свои подходы к афганской проблематике.

Кроме того, была подчеркнута важность недопущения эскалации насилия в Афганистане и поддержания безопасности в этой стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский президент Владимир Путин обсудил вопрос Афганистана с руководителями Китая и Индии.