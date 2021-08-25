Рим, 25 августа, 2021, 21:05 — ИА Регнум. Национальные профсоюзы Италии требуют встречи с представителями правительства страны по вопросу о занятости в компании «Алиталия», заявили в профсоюзах в среду, 24 августа.

(сс) BriYYZ Самолет авиакомпании «Алиталия»

«Алиталия» меняет юридическое лицо и с октября 2021 года будет называться авиакомпанией Ita, профсоюзы настаивают на том, чтобы все сотрудники «Алиталии» были трудоустроены и в Ita, однако у новых руководителей иные планы.

Правительство Джузеппе Конте в 2018—2020 годах пыталось привлечь к спасению«Алиталии» (находящейся в предбанкротном состоянии и теряющей по 1 млн евро в день) частных инвесторов. Большинство из них это предложение отклонили, а переговорный процесс так и не был завершен. При этом у авиакомпании появилось новое юридическое лицо (Ita), средства на этом этапе она получает от государства. Профильную деятельность Ita начнет в октябре 2021 года.

Общий объем государственных вложений в компанию за все время ее существования оценивается в 13 млрд евро. Власти ЕС и конкуренты «Алиталии» настаивают, чтобы власти страны перестали прямо дотировать компанию. Профсоюзы, в свою очередь, выступают против предполагаемого «рыночного» решения вопроса, то есть массовых увольнений, сокращения числа рейсов и количества самолетов.