Чезена, Италия, 25 августа, 2021, 20:59 — ИА Регнум.

Владельцы одного из промышленных предприятий в окрестностях итальянской Чезены обязали сотрудников предъявлять на входе так называемые «антикоронавирусные паспорта», передает Mediaset в среду, 24 августа.

Salute.gov.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Для тех, у кого указанного документа нет, фактически действует платный вход: 25 евро за сдачу экспресс-теста на входе на предприятие.

Сотрудники крайне недовольны происходящим. «Если у нас тут вспышка эпидемии, то предприятие надо закрыть», — цитируют местные СМИ работников. Профсоюзы требуют встречи с руководством компании, однако владельцы от каких-либо встреч отказываются.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).