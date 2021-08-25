Рим, 25 августа, 2021, 20:52 — ИА Регнум.

С большой долей вероятности решение о продлении срока действия «антикоронавирусных паспортов» в Италии будет принято, заявил в интервью Corriere della Sera в среду, 24 августа, координатор оперативного штаба по борьбе с эпидемией Франко Локателли.

Poliziadistato.it Вакцинация от коронавируса в Италии

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Обладателями указанного документа могут стать привитые сертифицированными в ЕС вакцинами, либо переболевшие и сохранившие антитела, либо сдавшие тест с отрицательным результатом в последние 48 часов. С 6 августа 2021 года те, у кого такого «паспорта» нет, не могут посещать в Италии некоторые общественные места (закрытые залы ресторанов и баров, музеи, кинотеатры, театры, стадионы и т.д.).

Ранее звучало предложение продлить срок действия данного документа с 9 до 12 месяцев. У врачей появляется все больше информации о том, как действует вакцина на «длинной» дистанции, решение должно быть поддержано, отметил Локателли.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).