Любляна, 25 августа, 2021, 22:26 — ИА Регнум. Все работающие в школах Словении обязаны каждую неделю сдавать тесты на коронавирус, если они ранее не переболели COVID-19 или не сделали прививку. Отказ от тестирования является достаточным основанием для увольнения сотрудника, сообщило 25 августа министерство образования Словении.

Mos.ru Школа в эпоху коронавируса

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С другой стороны, если ученик не носит маску, преподаватель или руководство школы не имеет права запретить ему вход в учебный класс. В таком случае директор школы должен незамедлительно оповестить родителей ученика и надзорный орган о произошедшем нарушении.

Напомним, что учебный год с Словении начнется 1 сентября. В стране ухудшается эпидемиологическая ситуация — 25 августа было зарегистрировано 508 новых случаев заражения коронавирусом.