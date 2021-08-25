Рим, 25 августа, 2021, 20:39 — ИА Регнум.

Если все сотрудники школ и вузов Италии должны будут ежедневно предъявлять на входе свои «антикоронавирусные паспорта», то с учетом времени на проверку занятия будут начинаться около полудня, заявил в среду, 24 августа, глава ассоциации директоров школ Рима Марио Рускони.

Коронавирус в Италии

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Точных указаний от правительства относительно контроля за эпидемиологической ситуацией до сих пор нет, отметили в ассоциации, выразив надежду, что «бюрократическое сумасшествие» все-таки минует образовательные учреждения.

По данным на24 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60). Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее). Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.

Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года. Основные ограничения (за исключением масочного режима в закрытых помещениях) отменены в конце июня 2021 года. 6 августа 2021 года вступили в силу новые ограничения (на посещение общественных мест), но они не касаются обладателей «антикоронавирусных паспортов» (привитых, переболевших и сохранивших антитела, или сдавших тест с отрицательным результатом).