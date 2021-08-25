Рим, 25 августа, 2021, 20:32 — ИА Регнум.

По данным навечер среды, 24 августа, в Италии умерли128 914человек с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на59(днем ранее — на60), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.

Russian.news.cn Коронавирус в Италии

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: ограничения для непривитых и ревакцинация – все новости»

Число подтвержденных носителей выросло на7548(днем ранее — на6076).

С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет4 502 396 — 7, 5% населения страны. В настоящее время заражены135 724человека (на399 больше, чем днем ранее).

Первую и повторную прививку сделали36 771 281человек, что составляет61,05% населения Италии.