Ростов-на-Дону, 25 августа, 2021, 20:10 — ИА Регнум. Губернатор Ростовской области Василий Голубев скорректировал несколько пунктов постановления донского правительства №272, смягчив ряд ковид-ограничений. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе главы региона 25 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Согласно поправкам, внесённым в документ, с 26 августа в Ростовской области снова будут работать бани и сауны, аттракционы, торговые точки в торговых центрах, бассейны и аквапарки. Частично снят запрет на посещение фитнес-центров и спортивных залов.

Кафе и рестораны, в том числе и летние площадки, можно посещать без ограничений. Также разрешается проводить соревнования и спортивные мероприятия. Заполняемость трибун не должна превышать 50%. Присутствовать на футбольных матчах, проводимых на «Ростов Арене», можно. Максимальная вместимость стадиона должна составлять 5 тыс. болельщиков.

Наряду с этим в Ростовской области сохраняется обязательное предъявление одного из трёх ковидных документов.