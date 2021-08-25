Киев, 25 августа, 2021, 19:27 — ИА Регнум. Посольство США на Украине осудило нападение на экс-президента страны, лидера партии «Европейская солидарность» Петра Порошенко.

ИА REGNUM Порошенко

Такое заявление дипломатическое ведомство обнародовало вечером 25 августа, передает корреспондент ИА REGNUM.

Посольство США отмечает, что политическая оппозиция есть фундаментальной составляющей демократического процесса.

«Физическим нападениям на политиков, журналистов или любых членов общества нет места в процветающей демократии», — говорится в заявлении.

Напомним, что накануне в ходе праздничных мероприятий в центре Киева мужчина облил зеленкой экс-президента страныПетра Порошенко. Полиция оперативно задержала злоумышленника и выяснила, что он — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. О его мотивах в настоящий момент ничего не сообщается. Сам политик намекнул, что к нападению может быть причастен офис президента Зеленского.