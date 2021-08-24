Киев, , 19:45 — REGNUM Силовики задержали мужчину, который ранее сегодня в ходе праздничных мероприятий в центре Киева облил зеленкой экс-президента страны Петра Порошенко.

Порошенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как сообщает пресс-служба полиции, задержанный — уроженец Черниговской области, 1999 года рождения. О его мотивах в настоящий момент ничего не сообщается.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы. В настоящий момент в Печерском управлении полиции проводятся первоочередные следственные действия.

ИА REGNUM напоминает, что Порошенко облили зеленкой около входа на станцию метро «Крещатик», когда экс-президент Украины направлялся к зданию правительства.