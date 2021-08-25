Вашингтон, 25 августа, 2021, 19:19 — ИА Регнум. Бустерная доза вакцины Johnson & Johnson от коронавируса чрезвычайно сильно повышает уровень антител в крови, сообщает 25 августа The New York Times.

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Компания Johnson & Johnson представит данные в Управление по контролю за продуктами и лекарствами США, которое оценивает аналогичные исследования компаний Pfizer и Moderna. Если управление даст разрешение, администрация Белого дома позволит граждан получать бустерную дозу через восемь месяцев после первой вакцинации.

Напомним, что препарат Johnson & Johnson отсутствовала в первоначальном плане правительства по ревакцинации. Однако благодаря новым данным компания надеется вступить в гонку ревакцинации, которая может начаться уже в сентябре.