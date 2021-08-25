Стокгольм, 25 августа, 2021, 19:28 — ИА Регнум. В Швеции число зарегистрированных летальных случаев в результате заболевания COVID-19 за сутки увеличилось на четыре. Данная информация была опубликована 25 августа на сайте Агентства общественного здравоохранения Швеции, которое отслеживает эпидемиологическую ситуацию в круглосуточном режиме и предоставляет актуальную статистику по распространению коронавируса в стране.

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В общей сложности от COVID-19 в Швеции умер 14 674 человека. Количество выявленных зараженных коронавирусной инфекцией составляет 1 120 628 человек. С момента последнего обновления статистики их число увеличилось на 1 270 новых случаев заражения.

Свою первую дозу вакцины от COVID-19 получили 6 651 777 человек, вторую — 5 358 909 человек.

По состоянию на 25 августа, согласно данным Шведского регистра интенсивной терапии, 35 пациентов с тяжелой формой протекания COVID-19 в настоящий момент находятся в реанимационных отделениях и получают медицинскую помощь.