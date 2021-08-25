Москва, 25 августа, 2021, 19:09 — ИА Регнум. Пациентам с COVID-19 в России во втором полугодии потребуется финансовое обеспечение медицинской помощи в размере 111,4 млрд рублей, сообщили 25 августа в Счётной палате РФ.

Медицина. Деньги

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В опубликованном Оперативном докладе об исполнении федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов сказано:

«По оценке Фонда [обязательного медицинского страхования], финансовое обеспечение медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией на II полугодие 2021 г. составит 111,4 млрд рублей, в том числе в условиях круглосуточного стационара — 106,3 млрд рублей исходя из прогноза Министерства здравоохранения РФ активных случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в период с июля по декабрь 2021 г. в количестве 3 924,7 тыс. человек, из которых 20% будет оказана медицинская помощь в условиях круглосуточного стационара, — 784,9 тыс. госпитализаций».

Кроме того, дополнительная потребность финансового обеспечения в указанный период застрахованным лицам с COVID-19 составит 65,4 млрд рублей.