Мадрид, 25 августа, 2021, 18:54 — ИА Регнум. «Атлетико» объявил о подписании 22-летнего нападающего берлинской «Герты» и сборной Бразилии по футболу Матеуша Куньи. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. Об этом 25 августа сообщили на официальном сайте «матрасников».

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Контракт бразильского нападающего с «Атлетико» рассчитан на пять лет до конца сезона 2025/26.

В прошедшем сезоне Матеуш Кунья сыграл в 27-ми матчах Бундеслиги. Всего во всех турнирах бразильский нападающий набрал 8+6 очков по системе гол+пас.

Ранее сообщалось, что Куньей интересовал санкт-петербургский «Зенит», однако футболист отклонил контрактное предложение «сине-бело-голубых».