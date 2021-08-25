Москва, 25 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» активист Российского движения школьников из Мурманска — ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых, а Юлия Калашникова — заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей.

Ольга Перегуд, ИА Красная весна Школьное питание

Лев Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть различные кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес.

«Шеф в школе» — всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тысяч школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Владимиром Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой — это сами школьники.

Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ребята оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда — тёплой.

«Мы рады, что в Мурманской области нас наконец-то услышали, и в меню начала появляется оленина, которую мы так любим. Я хочу, чтобы в других областях страны тоже услышали учеников. А еще мы передали наши предложения Роспотребназдозу, и те, кто захочет присоединиться к нашему проекту, мы всегда готовы приехать и помочь. Перезагрузим школьное питание вместе! — рассказал Президенту Лев Афиногенов, — Еще, я посовещался с родителями, и у меня появилась идея: что родители, у кого есть санитарные книжки будут приходить в школу и смотреть за качеством приготовления блюд. Мне кажется, эта идея сработает эффективно».

«Да, мы с тобой, Лёва, единомышленники, потому что я тоже считаю, что родители имеют право и должны принимать более активное участие в том, что на школьной кухне происходит, в буфете и в столовой. И ничего здесь нет необычного, санитарные нормы можно обеспечить, и сомнений в этом нет. Я так понимаю, что у вас боевая такая команда — дружина, вы очень мобильные люди можете при необходимости выехать в любой регион Российской Федерации и оказать содействие тем, кто пока не справляется с решением этой задачи. Я это понял, отметил для себя и буду иметь в виду, обязательно воспользуемся, если потребуется, вашей помощью!» — ответил школьнику Владимир Путин.

Совсем скоро — 28 и 29 августа РДШ организует свою площадку на фестивале, посвященном кулинарным традициям «Да, Шеф!», где на площадке проекта РДШ «Шеф в школе будут проходить кулинарные мастер-классы. Школьники и их родители смогут научиться художественной резке по овощам и фруктам (карвингу), узнать о полезных и вредных продуктах, а также о рецептах и тонкостях приготовления блюд. В этом им помогут опытные шеф-повара. Также все желающие смогут поиграть в большую овощную дженгу, сделать памятные фотографии на фотозоне и побороться за призы. На специальном стенде РДШефы будут рассказывать о новостях проекта, раздавать информационные листовки, а также предлагать всем желающим пройти опрос о качестве школьного питания и столовых, за прохождение которого гость получит памятный подарок.

Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила Президента за изменения в области образования, внесённые в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.

В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это — отличный опыт для меня и моих коллег. — Поделилась о своем участии в проекте Юлия Калашникова, — И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания».

«Конечно нужно распространить, потому что это — очень хороший опыт. И нужно всегда иметь в виду, что знания, а без них невозможно развитие, жизнь вообще не возможна, но все-таки знания могут либо служить людям, либо наносить ущерб. А знания и воспитание — это два крыла, без которых птица не полетит. Поэтому все, что делается в этой сфере будет и дальше безусловно поддерживаться со стороны государства. Я думаю, что в предыдущие годы мы многое здесь упустили, и нужно, спокойно правда, без всяких рывков, но ставить эту работу на должные общегосударственные рельсы. Имею в виду, что мы должны воспитывать гражданина, мы должны воспитывать человека, который стремится к реализации своих собственных талантов и устремлений, но и к тому чтобы поставить эти таланты на службу обществу», — поддержал инициативу педагога Владимир Путин.

Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» начал свою реализацию с 1 января 2021 года. Он стал 11-ым в составе нацпроекта «Образование». А 22 января 2021 года Российское движение школьников запустило конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его организаторами выступили Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников, при участии Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и МДЦ «Артек».

В этом году в школах 10 пилотных регионов (Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Омская, Вологодская, Брянская, Калининградская, Сахалинская области, Ставропольский край, и г. Севастополь) появится новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Именно эти люди станут наставниками современных детей, она смогут выявить и поддержать способности и таланты детей, создать условия для успешной социализации каждого ребёнка.