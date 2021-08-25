РДШ обсудило с президентом РФ школьное питание и воспитание
Москва, 25 августа, 2021, 18:44 — ИА Регнум. В рамках встречи с общественностью в формате ВКС перед заседанием Государственного Совета Российской Федерации по теме «О задачах субъектов Российской Федерации в сфере общего образования» активист Российского движения школьников из Мурманска — ученик 4 класса гимназии №1 Лев Афиногенов представил президенту Российской Федерации Владимиру Путину проект «Шеф в школе» и предложил разрешить родителям с медкнижками посещать кухни школьных столовых, а Юлия Калашникова — заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская предложила распространить практику обучения «навигаторов детства» по всей стране для педагогов и учителей.
Лев Афиногенов, став активистом Российского движения школьников, одержал победу в конкурсе «РДШеф моего региона» проекта «Шеф в школе». Он очень любит готовить и смотреть различные кулинарные мастер-классы, поэтому тема школьного питания вызвала к него большой интерес.
«Шеф в школе» — всероссийский проект Российского движения школьников, призванный привлечь внимание к проблеме школьного питания и помочь ее решить с учетом мнения школьников России. За время работы к проекту присоединились более 5 тысяч школьников со всей страны. Амбассадором проекта стал известный шеф-повар, телеведущий Константин Ивлев. Ему помогают активисты-РДШефы во всех регионах страны. В общении с Владимиром Путиным активист РДШ подчеркнул, что первый, кто оценивает блюда в школьной столовой — это сами школьники.
Четвероклассник рассказал, как Российское движение школьников проводит мониторинг школьных столовых, и ребята ставят им звездочки. Ребята оценивают не только, чтобы было вкусно, но, и чтобы все было красиво, приборы были на месте, а еда — тёплой.
Совсем скоро — 28 и 29 августа РДШ организует свою площадку на фестивале, посвященном кулинарным традициям «Да, Шеф!», где на площадке проекта РДШ «Шеф в школе будут проходить кулинарные мастер-классы. Школьники и их родители смогут научиться художественной резке по овощам и фруктам (карвингу), узнать о полезных и вредных продуктах, а также о рецептах и тонкостях приготовления блюд. В этом им помогут опытные шеф-повара. Также все желающие смогут поиграть в большую овощную дженгу, сделать памятные фотографии на фотозоне и побороться за призы. На специальном стенде РДШефы будут рассказывать о новостях проекта, раздавать информационные листовки, а также предлагать всем желающим пройти опрос о качестве школьного питания и столовых, за прохождение которого гость получит памятный подарок.
Заместитель по воспитательной работе школы №12 Изобильненского городского округа Ставропольского края станицы Баклановская Юлия Калашникова поблагодарила Президента за изменения в области образования, внесённые в законы, и рассказала, что Министерством просвещения России в этом году разработана и внедрена типовая программа для школ, а также совместно с Российским движение школьников был запущен и реализован Всероссийский конкурс «Навигаторы детства» для специалистов на должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими объединениями.
В рамках этого конкурса специалисты на должность советника по воспитанию прошли обучение на базе Артека по специализированной программе повышения квалификации в объеме 106 часов. Я сама приняла непосредственное участие в данном конкурсе и смело могу смело сказать, что подготовка будущих советников, которые приступят в этом учебном году к работе, ведется полным ходом. И это — отличный опыт для меня и моих коллег. — Поделилась о своем участии в проекте Юлия Калашникова, — И я думаю, что по итогам реализации в 10 пилотных регионах, этот опыт можно распространить по всей стране, а Артек сделать постоянной базой для подготовки специалистов в области воспитания».
Федеральный проект «Патриотическое воспитание граждан РФ» начал свою реализацию с 1 января 2021 года. Он стал 11-ым в составе нацпроекта «Образование». А 22 января 2021 года Российское движение школьников запустило конкурсный отбор на должность советника директора по воспитанию и работе с детскими объединениями «Навигаторы детства». Конкурс проводился в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации». Его организаторами выступили Министерство просвещения РФ и Российское движение школьников, при участии Института изучения детства, семьи и воспитания РАО и МДЦ «Артек».
В этом году в школах 10 пилотных регионов (Нижегородская, Челябинская, Тюменская, Омская, Вологодская, Брянская, Калининградская, Сахалинская области, Ставропольский край, и г. Севастополь) появится новая должность — советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. Именно эти люди станут наставниками современных детей, она смогут выявить и поддержать способности и таланты детей, создать условия для успешной социализации каждого ребёнка.