Гавана, 25 августа, 2021, 18:35 — ИА Регнум. Президент Кубы Мигель Диас-Канель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным выразил благодарность за российскую гуманитарную помощь, оказанную республике.

Unuudur.com Гавана, Куба

Об этом Мигель Диас-Канель сообщил 25 августа на своей странице в Twitter.

«У меня состоялся телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Я поблагодарил его за солидарность и помощь, полученную нами от братской страны. Мы подтверждаем прекрасное состояние наших отношений и важность активизации экономических, торговых и финансовых связей», — написал президент Кубы.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года самолёты Военно-транспортной авиации ВКС России доставили на Кубу порядка 88 тонн гуманитарной продовольственной помощи, в том числе мясо, муку и подсолнечное масло. В августе в Гавану также было доставлено более 80 тонн гуманитарной помощи от России, включавшей продукты питания, медикаменты и медицинское оборудование, необходимое для помощи больным коронавирусом.