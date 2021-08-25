Подгорица, 25 августа, 2021, 18:30 — ИА Регнум. Предварительные результаты по потенциальным месторождениям нефти в ходе разведочного бурения на черногорском шельфе, которое проводит консорциум компаний Eni и Novatek, могут быть известны в конце сентября, сообщил госсекретарь комиссии по энергетике и добыче полезных ископаемых в Министерстве капитальных вложений Марко Перунович.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Перунович сказал, что консорциум компаний Eni и Novatek, который в марте 2021 года начал первое разведочное бурение в море между Баром и Улцинем, успешно продвигается в этом деле."На данный момент пробурено 4,7 тысячи метров скважины», — сказал Перунович во время рабочего завтрака с журналистами.