Екатеринбург, 25 августа, 2021, 18:39 — ИА Регнум. В Свердловской области зарегистрировали ещё 527 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперштабе региона.

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Для сравнения, «рекордное» значение для области — 529 выявленных носителей вируса SARS-CoV-2 за сутки. Всего в регионе подтверждено 120 440 случаев заражения коронавирусом.

161 новый ковид-пациент проживает в Екатеринбурге, ещё 366 — в других муниципальных образованиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе скончалось от COVID-19 более 5 тыс. человек.