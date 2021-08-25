Таллин, 25 августа, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Не стоит инвестировать в экономику Украины: можно потерять деньги, заявила 25 августа эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

Цитата из к/ф «Побег из Шоушенка». реж Фрэнк Дарабонт. 1994. США Дыра

Она призвала эстонских бизнесменов быть осторожнее с Украиной: торговать, а не вкладывать деньги. Глава Эстонии напомнила о случаях потери её согражданами собственности на Украине, причём вернуть потерянное не помог и суд.