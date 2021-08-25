Чикаго, США, 25 августа, 2021, 17:56 — ИА Регнум. Американский рэпер Канье Уэст решил официально сменить свое имя с Канье на Йе (Ye), информирует журнал People.

Jason Канье Уэст

Сообщается, что исполнитель по личным причинам принял решение сменить настоящие имя на свой псевдоним Ye, который ранее он использовал в качестве названия своего альбома 2018 года. Он подал документы на изменение имени в паспорте всуд Лос-Анджелеса.

Ранее стало известно, что Канье Уэст выложил в своих социальных сетях адрес другого хип-хоп-исполнителя Drake.