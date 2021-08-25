Лондон, 25 августа, 2021, 18:18 — ИА Регнум. Социальная сеть OnlyFans, позволяющая зарабатывать на эротических фотографиях, отложила решение изменить политику компании. Об этом 25 августа сообщает BBC.

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На прошлой неделе компания объявила, что собирается блокировать откровенные фотографии и видео.

Однако 25 августа руководство написало в Twitter, что «приостановило запланированное на 1 октября изменение политики». В настоящее время остается неясным, будет ли эта отсрочка постоянной.

Напомним, что ранее расследования BBC News выяснило, что на сайте OnlyFans регистрировались несовершеннолетние, используя поддельные документы. В июне BBC News обнаружила, что лица младше 18 лет зарабатывали деньги на продаже откровенных видео, несмотря на то, что обмен непристойными изображениями детей запрещен законом.