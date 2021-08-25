Таллин, 25 августа, 2021, 17:51 — ИА Регнум. Сроки гипотетического вступления Украины в НАТО трудно хоть как-то обозначить, заявила 25 августа эстонский президент Керсти Кальюлайд в интервью «Европейской правде».

President.gov.ua Встреча президента Украины Владимира Зеленского с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом

Отметив, что Таллин со своей стороны выступает за План действий по членству и сближению Украины с НАТО, однако на практике реализуется ли это — неясно. Ведь Украина претендует на возврат территорий, а до тех пор в западный военный блок ей не вступить.