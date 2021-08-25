Новосибирск, 25 августа, 2021, 17:49 — ИА Регнум. В Новосибирской области в ходе мониторинга выявлены 14 интернет-сайтов по продаже больничных листов и медицинских справок, в том числе об отсутствии коронавирусной инфекции, без прохождения медицинского осмотра и посещения врача. Посетители сайтов могли на дом получить такие справки, сообщает прокуратура региона.

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«Законодательство запрещает распространять информацию, за которую предусмотрена уголовная или административная ответственность. В этой связи прокуратура предъявила в суд семь заявлений о признании информации, размещённой на сайтах, запрещённой к распространению на территории Российской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры в полном объёме», — уточнили в ведомстве.

Вступившие в силу решения суда были направлены в Роскомнадзор для включения интернет-ресурсов в перечень запрещённых, а также ограничения доступа к их просмотру. Сайты заблокированы.