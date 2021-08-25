Москва, 25 августа, 2021, 17:32 — ИА Регнум. Россия получила от стран Африки целый ряд военных заказов общим объёмом в $14 млрд, сообщил 25 августа глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев.

Tour102.ru Египет

Об этом он рассказал журналистам в ходе военно-технического форума «Армия-2021».

По его словам, три миллиарда из этого общего портфеля заказов приходятся на африканские страны, расположенные южнее Сахары.

«После саммита Россия — Африка был такой определенный толчок. Если всю взять Африку, можно говорить о 14 миллиардах в общем портфеле, если взять южнее Сахары — три», — рассказал Шугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Африке крупнейшими покупателями российского вооружения и военной техники на сегодняшний день являются Египет и Алжир.