Вашингтон, 25 августа, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Американский банк Goldman Sachs обязал всех своих сотрудников пройти полную вакцинацию от коронавируса. Об этом 25 августа сообщает BBC.

Shinya Suzuki Башня Goldman Sachs

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С 7 сентября все сотрудники банка, а также клиенты и посетители должны будут предоставить сертификат о вакцинации, чтобы попасть в здание.

Руководство сообщило, что с этой же даты вводится обязательное тестирование персонала раз в неделю.

Работники, не прошедшие полную вакцинацию, должны будут работать из дома.

Как сообщало ИА REGNUM, требование для части своих сотрудников в США, касающееся обязательного прохождения вакцинации от коронавирусной инфекции, ввела американская корпорация Netflix.