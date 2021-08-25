В МЧС опровергли эвакуацию воронежцев с турбаз из-за лесного пожара
Воронеж, 25 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Ландшафтный пожар произошёл в пригороде Воронежа, на Кожевенном кордоне, днём 25 августа, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Сообщения о пожаре ранее появились в социальных сетях — на фото и видео, публикуемых пользователями, виден густой дым, огонь подобрался к трассе.
В СМИ появились сообщения об эвакуации отдыхающих на турбазах из района пожара — по данным «Вести-Воронеж», для вывоза людей из опасной зоны направлено пять автобусов, в частности, с турбазы «Маяк» эвакуировали более трёх десятков человек. Однако в ГУ МЧС факт эвакуации людей с турбаз, в том числе с турбазы «Маяк», опровергли.
Как сообщало ИА REGNUM, утром пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном жилищном комплексе в Железнодорожном районе Воронежа. Обошлось без пострадавших.