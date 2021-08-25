Воронеж, 25 августа, 2021, 17:12 — ИА Регнум. Ландшафтный пожар произошёл в пригороде Воронежа, на Кожевенном кордоне, днём 25 августа, информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС по Воронежской области. Сообщения о пожаре ранее появились в социальных сетях — на фото и видео, публикуемых пользователями, виден густой дым, огонь подобрался к трассе.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесной пожар

В СМИ появились сообщения об эвакуации отдыхающих на турбазах из района пожара — по данным «Вести-Воронеж», для вывоза людей из опасной зоны направлено пять автобусов, в частности, с турбазы «Маяк» эвакуировали более трёх десятков человек. Однако в ГУ МЧС факт эвакуации людей с турбаз, в том числе с турбазы «Маяк», опровергли.

«Действительно, в связи с постоянно меняющимся ветром существовал шанс развития пожара в направлении турбаз, и именно поэтому туда был направлен транспорт для возможной эвакуации. К счастью, эта мера оказалась преждевременной, ни одна турбаза не эвакуирована. Возможно, кто-то убыл самостоятельно, но угрозы туристическим базам на данный момент нет», — сообщил представитель пресс-службы ГУ МЧС по Воронежской области.

Как сообщало ИА REGNUM, утром пожарные ликвидировали возгорание в строящемся многоэтажном жилищном комплексе в Железнодорожном районе Воронежа. Обошлось без пострадавших.